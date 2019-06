Ex sindaca del Reatino trovata morta nella casa delle vacanze a Martinsicuro, ordinata autopsia

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non rispondeva al telefono né era stata vista ieri al mare per l’intera giornata. Poi soltanto in tarda serata la tragica scoperta del corpo della 71enne reatina Maria Castellani ritrovata senza vita all’interno di un appartamento a Martinsicuro, in provincia di Teramo.La donna era in vacanza nella località balneare sull’Adriatico da alcuni giorni. A far scattare allarme e apprensione da parte dei familiari le insistenti chiamate del nipote della donna senza riuscire mai a mettersi in contatto con lei. Così sono state immediatamente messe in allerta le forze dell’ordine.Nella piccola palazzina a due piani di via Silone, a due passi dal mare, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Martinsicuro insieme ai vigili del fuoco di Teramo. Una volta aperta la porta d’ingresso l’anziana è stata ritrovata distesa sul letto senza vita. Sul posto è anche intervenuta una equipe medica del 118 ma il personal sanitario non ha potuto che constatarne il decesso sul posto.A causare la morte della reatina un probabile arresto cardiocircolatorio ma, solo all’esito dell’esame autoptico sulla salma, sarà possibile stabilire con esattezza le cause del decesso. Castellani era stata sindaco di Belmonte in Sabina dal 2004 al 2012.