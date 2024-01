Emanuele Valeri dalla Cremonese al Frosinone (con Bonifazi). E a giugno la Lazio

RIETI - Dopo Kevin Bonifazi, un altro sabino approda al Frosinone. Alla corte di Eusebio Di Francesco, il 25enne difensore laterale Emanuele Valeri, originario di Cottanello, che dopo due stagioni e 107 presenze con la maglia della Cremonese - con cui ha conquistato la promozione in A ed esordito nella massima serie - va a rinforzare il pacchetto arretrato dei gialloblù fino al termine del campionato, quando sarà libero da vincoli contrattuali per poter finalmente dire di "sì" alla Lazio di Maurizio Sarri, con cui ha già un accordo.

Per l'ex difensore del Rieti (ha giocato in amarantoceleste nella stagione 2016/'17) dunque, il ritorno al calcio giocato dopo cinque mesi trascorsi ai margini del club rossogrigio per essersi rifiutato di rinnovare il contratto, una scelta che ha indotto il club a escluderlo dalla rosa, nonostante la sua volontà di dare ugualmente un contributo alla causa.

Sui social, il saluto di Valeri alla Cremonese e ai suoi tifosi.

«Grazie di tutto Cremona, per questi anni insieme. Grazie ai miei compagni e agli staff che sono passati in questo mio percorso. Grazie al direttore Bonato e al mister Bisoli che mi hanno voluto fortemente e hanno creduto in me. Grazie speciale ai tifosi che mi hanno sempre supportato. Tre anni fantastici coronati da una promozione in serie A. Sono orgoglioso di aver fatto oltre cento presenze con questa maglia, onorandola sempre con il sudore e dando sempre il 100% in campo, peccato questi mesi non mi sia stato dato modo. Un grazie speciale anche al direttore Braida persona d'oro e uomo vero. Grazie anche agli amici che ho trovato a Cremona, speciali. La Cremo e i suoi tifosi resteranno sempre dentro di me. A presto. Lele»