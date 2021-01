Malore nel polo della logistica di Passo Corese, muore responsabile di una ditta che sta costruendo un capannone

RIETI - Viene colto da malore mentre si trova al lavoro in un cantiere del polo della logistica di Passo Corese e muore. Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 62 anni G.E deceduto all’interno dell’area industriale coresina. Si tratta del responsabile di una ditta emiliana che sta eseguendo i lavori di realizzazione di un capannone nel polo coresino.

Quando l’uomo si è sentito male erano circa le ore 13 di oggi, 6 gennaio. I colleghi che si trovavano nel cantiere insieme a lui hanno chiamato prontamente i soccorsi.

Ma l’arrivo dell’eliambulanza e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Il 62enne è deceduto poco dopo avere accusato il malessere. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.

