Monica Bongallino stroncata da un malore a 32 anni dopo la spirometria: ci sono 11 medici indagati a Taranto

Undici indagati e l'autopsia per fare luce sulla morte di Monica Bongallino, la giovane pizzaiola di 32 anni di Ginosa, in provincia di Taranto, strocata da un malore improvviso alla vigilia di Pasqua. Sono questi gli sviluppi dell'indagine aperta dalla procura di Taranto sulla tragedia che ha sconvolto la comuntà ginosina, dove Monica era molto conosciuta e amata. Il pm Marza Castiglia domani procederà ad affidare l'autopsia per chiarire le cause della drammatica morte di Monica. E ha iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto, i nomi dei medici intervenuti nelle fasi di soccorso per tentare di strappare alla morte la ragazza.

L'indagine della procura è partita dopo la denuncia dei familiari della giovane che sono assistiti dall’avvocato Raffaele Errico.