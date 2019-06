RIETI - "Salus per Aquam", un progetto innovativo in grado di coniugare studio del passato e moderne tecnologie, si è concluso nel pomeriggio di ieri, sabato 1° giugno, nella splendida cornice delle Terme di Vespasiano, grazie alla disponibilità del Sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, del tutor esterno del Progetto, Giustino Tiberti, e della dirigente scolastica del Liceo Classico “M. Terenzio Varrone” professoressa Stefania Santarelli.



Ideatrice e coordinatrice del progetto è stata la professoressa Anna Pasquetti che, con la collaborazione della Dott.ssa Daniela Camardella, esperta in valorizzazione dei Beni Culturali, e di Nicoletta Balduzzi, esperta in lingua inglese, ha guidato e coinvolto i ragazzi delle classi prime, frequentanti il corso di “Civiltà classica con Laboratorio di Archeologia”, in un’attività di alternanza scuola-lavoro incentrata sullo studio e sulla valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche del nostro territorio.

Di forte impatto scenografico, in apertura, l’esibizione, ispirata al tema dell’acqua, della scuola di ginnastica ritmica “Feronia”, guidata dall’insegnante Cristina Chiani. A seguire l’illustrazione del sito, della sua storia e della funzione terapeutica delle sue acque che, nitrose e molto fredde, sono menzionate da numerosi autori antichi.

Bravi e coinvolgenti i ragazzi del Laboratorio Teatrale del Liceo Classico che, guidati dalla professoressa Annamaria Magi, hanno concluso la manifestazione.

Il pubblico presente si è lasciato trascinare dal fascino del paesaggio e dall’emozione suscitata dagli spettacoli messi in scena. Una piccola realtà, quella delle Terme di Vespasiano, che ha tutta l’aria di un grande sito, capace ancora di far rivivere un passato che non finisce mai di sorprenderci.

I RAGAZZI PROTAGONISTI DELL’EVENTO

Laboratorio di Archeologia:

Classe IA: Giada Carducci, Susanna Dell’Uomo D’Arme, Flavia Di Carlo, Nicolò Formichetti, Anna Chiara Laudati, Chiara Lucantoni, Sofia Picuti, Gaia Strinati.

Classe IB: Emanuele Baldi, Ludovica Cavalli, Michela Chinzari, Angela Di Giampaolo, Aurora Evangelista, Giulia Fallerini, Chiara Latini, Sylvie Luciani, Federica Martini, Francesca Paciucci, Isabel Rauco.

Classe IC: Eva Finizii, Sara Giuliani, Valeria Labonia, Gabriella Ponziani, Azzurra Proia, Eleonora Renzi.

Laboratorio Teatrale:

Pierfrancesco Graziani, Eva Finizii, Antonio Beccarini, Sara Fornara, Chiara Ficili, Sara Giuliani, Alessio Sampalmieri (fisarmonica).

