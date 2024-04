“Lazio Meravigliosa”: a Rieti la penultima tappa del tour che celebra i 50 anni del primo scudetto biancoceleste

RIETI - Sarà la città di Rieti a ospitare la penultima tappa dell'evento “Lazio Meravigliosa” organizzata per celebrare il 50esimo anniversario della leggendaria Lazio di Tommaso Maestrelli e Giorgio Chinaglia che il 12 maggio 1974 conquistò il primo scudetto della storia biancoceleste.

Dalle 11 di sabato 4 maggio, alle 18 di domenica 5, a palazzo Dosi (ingresso gratuito), nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele II, la leggenda si materializzerà attraverso una mostra di cimeli, fotografie e video dell'epoca, che faranno rivivere sia ai tifosi, che ai semplici visitatori o curiosi, la storia, il clima e le emozioni di quegli anni.

Ex giocatori, testimoni, scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle sette sedi della mostra per rivivere insieme quell’atmosfera. Cimeli storici originali, magliette, scarpini, palloni, trofei, biglietti e gagliardetti immersi in un contesto della storia della Lazio illustrata dalla sua nascita ad oggi, dove gli anni '70 prevaleranno, ma non verranno dimenticate le vittorie passate e recenti. Ci sarà anche una particolare sezione dedicata a ritagli di giornali e dai cimeli delle squadre avversarie che quella Lazio lì, l'affrontarono sul campo, illustrando il girone di andata e di ritorno per raccontare la storia 'minuto per minuto'.

Oltre a moltissimi ex calciatori, che hanno già confermato la loro presenza, nel corso del week-end che vedrà la Lazio attuale impegnata nella trasferta di Monza (sabato ore 18), arriverà in città anche l'aquila Olimpia insieme al suo falconiere di fiducia Juan Bernabè, lo stesso che prima delle gare casalinghe dell'OIimpico, aspetta il rapace al centro del campo deliziando gli spettatori presenti sugli spalti, mentre va l'inno di Tony Malco 'Vola Lazio Vola'.

Olimpia e Bernabè saranno a disposizione di chi lo vorrà, per scattare una foto dal vivo.

La mostra è curata dal Lazio Clan Latina, dalla Lega dei Collezionisti, dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, dal museo della Lazio - www.maglielazio.it, associazioni leader del settore, che cercheranno di rendere indimenticabile questa due giorni in terra Pontina.