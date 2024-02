Robbie Williams compie 50 anni: ecco 10 curiosità sull'ex Take That

Martedì 13 Febbraio 2024, 11:57

Robbie Williams compie 50 anni. Un compleanno importante anche per chi ama questo artistia nato il 13 febbraio 1974 e che da sempre regala brani straordinari e performance dal vivo uniche. Robbie Williams ha raggiunto la fama mondiale sia come membro della boy band Take That negli anni '90 sia come artista solista successivamente. Conosciuto per il suo carisma, le sue esibizioni energiche e il suo talento per la scrittura di canzoni che spaziano dal pop al rock, Williams ha costruito una carriera di straordinario successo, diventando uno degli artisti più amati e riconoscibili del Regno Unito e oltre. Robbie Williams, la moglie confessa: «La nostra vita sessuale è morta, colpa dei figli. E lui è un orso addormentato»