Rieti, lavori alla rotatoria di viale Fassini: nuova strada per il depuratore spezzerà la pista ciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La pista ciclabile, nel tratto che fiancheggia la rotatoria di viale Fassini, potrebbe subire una brusca interruzione del percorso se sarà realizzato uno svincolo stradale per consentire a cisterne e autotreni carichi di rifiuti (anche speciali) di raggiungere il depuratore del Nucleo industriale, attualmente costretti a percorrere un tratto di via Molino della Salce prima di svoltare per via Campo Reatino. L’ipotesi nasce dai lavori di bitumatura ordinati dal Consorzio, ma dei quali non c’è traccia alcuna nel cartello dei lavori affisso da giorni sulla recinzione, che risulta completamente vuoto.Nessuna indicazione sul committente, né sul nome del direttore dei lavori, neppure della data di inizio dell’opera e dell’impresa incaricata di eseguirla, mancano pure gli estremi dell’autorizzazione. Insomma, un giallo, oppure una clamorosa svista, tanto più grave trattandosi di lavori pubblici, sfuggita pure ai vigili urbani che pure transitano frequentemente nella zona. Se venisse confermata la realizzazione dello svincolo, la ciclabile verrebbe interrotta dall’asfalto e tutta la circolazione attorno alla rotatoria - già oggetto di forti critiche in passato sollevate da molti tecnici per la ridotta circonferenza che rischia di causare incidenti tra chi proviene da via Chiesa Nuova ed è diretto alla Madonna del Cuore, e chi invece arriva da via Molino della Salce – ne risentirebbe. Neppure una buona notizia – se troverà conferma l’ipotesi - per chi ha acquistato una delle villette della lottizzazione (attualmente soggetta a verifiche da parte della procura per stabilire se quanto costruito è conforme al progetto autorizzato, già oggetto di controlli da parte della polizia municipale) affacciate proprio sulla strada destinata a essere percorsa quotidianamente dai mezzi pesanti.