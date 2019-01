RIETI - I ladri non conoscono ferie, né festività comandate. E così, anche durante il periodo tra Natale e Capodanno si sono purtroppo registrati alcuni colpi in città, nonostante l'attenta vigilanza messa in campo delle forze dell'ordine.



Ad essere colpita è stata la zona di Porta d'Arci, dove sono stati messi a segno due furti in abitazione, mentre in via San Liberatore uno straniero ha danneggiato auto, biciclette e secchi della raccolta differenziata senza alcun apparentre motivo. Per il giovane straniero è scattata una denuncia per danneggiamento.