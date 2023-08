Martedì 15 Agosto 2023, 00:10

RIETI - I ladri non vanno in ferie. Mai. Anzi, approfittano dell’assenza dei padroni di casa, soprattutto in questo periodo estivo, per colpire indisturbati o con maggiore tranquillità. Particolarmente in voga, sembrano essere la tecnica del “key bumping” o delle false chiavi per poter aprire porte e portoni con una certa facilità, senza lasciare evidenti segni di effrazione.

Allarme. Nei giorni scorsi ancora alcuni furti hanno di nuovo fatto alzare la guardia in città, soprattutto nei confronti di coloro devono assentarsi per periodi medio-lunghi per le ferie estive o per dei weekend fuori porta. Alcuni furti sono stati consumati in città.

Degna di nota, purtroppo, una “doppietta” messa a segno in via Pennesi, nel quartiere di Regina Pacis. A Rieti, in via Pietro Boschi si è registrato un furto in abitazione. Approfittando dell’assenza dei padroni di casa i ladri, probabilmente passando dal portone d’ingresso, hanno forzato la porta di accesso e si sono portati all’interno dell’abitazione. Qui, hanno rovistato un po’ ovunque a caccia di preziosi e contanti. Da quanto appreso il bottino non sarebbe comunque di grande entità. Sul posto, oltre ad una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Rieti, anche i colleghi della Sezione operativa che hanno effettuato rilievi ed accertamenti sul posto per poter risalire ai responsabili.

Altro furto consumato in abitazione si è verificato, sempre a Rieti, in un condominio nella vicina via Pennesi, circostanza che fa ipotizzare che potrebbe trattarsi della stessa banda di malviventi. Al ritorno in casa del proprietario, dopo un periodo di assenza, la scoperta della “visita” dei ladri. Qui sarebbe stata forzata ed aperta una cassaforte al cui interno, fortunatamente, non erano custoditi oggetti di valore o contanti. Un magro bottino per i malviventi che poi si sono dileguati senza lasciare tracce o elementi utili alle indagini. Al vaglio degli operanti intervenuti ,i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Stessa metodologia. La stessa gang ha poi operato, sempre in via Pennesi, all’interno di un’abitazione a pochi metri dall’altra. Pure in questo caso fatale l’assenza del proprietario di casa che, al suo ritorno, ha ritrovato la casa messa sottosopra dai ladri che hanno rovistato in ogni angolo. I malviventi hanno portato via alcuni preziosi per un valore complessivo di modesta entità.

Anche via Consoni è finita sotto scacco dei soliti ignoti una abitazione. Soliti ignoti che si sono introdotti dentro l’abitazione di un condominio. Senzalasciare segni apparenti di forzature o scasso, i ladri sono entrati dalla porta di ingresso. Appena entrati in casa, rovistando in ogni angolo, sono riusciti ad entrare in possesso di contanti, monili e orologi. Un bottino di un certo valore che supererebbe i quattromila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo per i rilievi previsti.

La tecnica. In alcuni episodi, anche avvenuti nei giorni scorsi, è stato riscontrato l’utilizzo di false chiavi con le quali è possibile aprire le serrature senza lasciare evidenti segni di effrazioni oppure utilizzando la nota tecnica del “key bumping” per aprire le serrature con l’utilizzo di una chiave e un qualsiasi strumento che possa fungere da percussore. Le raccomandazioni da parte delle forze dell’ordine, rimangono sempre le stesse.

Accorgimenti. Piccoli ma importanti accorgimenti al fine di evitare che sia palese l’assenza da casa come chiedere ad un vicino di svuotare la cassetta postale, curare il giardino prima di andare in vacanza, chiedere a parenti o amici di recarsi saltuariamente in casa per dare un’occhiata o evitare post social delle vacanze per non “autodenunciare” la propria assenza da casa. Poi - su tutto - un buon sistema di allarme rimane sempre il rimedio migliore.