Fara Sabina, l'istituto comprensivo resta in didattica a distanza fino al 22 gennaio

RIETI - Le scuole di infanzia, primaria e medie riunite nell'istituto comprensivo di Fara Sabina resteranno in didattica a distanza fino al 22 gennaio.

"Preso atto dei dati pandemici registrati ad oggi 14 gennaio 2021 - si legge nella circolare diffusa dalla dirigente scolastica Ileana Tozzi - in attesa degli esiti degli esami effettuati nella giornata di ieri nel territorio comunale, tenuto conto dell’elevato numero di pendolari tra i docenti ed il personale ATA in servizio presso l’Istituto, informato il sindaco per le vie brevi, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà affrontate dagli alunni e dalle loro famiglie, appare indispensabile procrastinare l’attività didattica a distanza per la prossima settimana, al fine di contenere la circolazione del virus Covid-19 ed evitare di vanificare i risultati dei disagi fin qui sostenuti. Le sedi scolastiche rimarranno aperte e vigilate da parte dei collaboratori, per consentire ai genitori degli alunni di poter prendere i materiali eventualmente rimasti nelle aule. L’ufficio di segreteria sarà accessibile agli utenti esclusivamente su prenotazione per la consegna dei moduli di iscrizione alla scuola dell’infanzia. Gli assistenti amministrativi effettueranno il loro servizio in presenza e da remoto, secondo il piano di lavoro predisposto dal DSGA"

