RIETI - Nel fine settimana appena trascorso, si è chiusa la sedicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B). Vittoria in trasferta per Cantalice, ma sconfitta casalinga per l'Alba Sant'Elia. Per quanto riguarda l'U19 provinciale, in cui Sant'Angelo Romano guida la classifica seguito da Poggio Mirteto, le squadre torneranno in campo nel weekend dell'8-9 febbraio.Nella tana della Luiss (ottava a 24), Cantalice si impone 4-2. Decidono la doppietta di Macera e le reti di Pitoni e Laureti. Grazie a questo successo, i biancorossi salgono al quinto posto con 29 punti, piazzandosi a - 4 dalla Vis Subiaco capolista. Cesare Beccarini, dirigente dei vincitori: «Abbiamo disputato davvero un'ottima partita. Giocando con grande cuore e allo stesso tempo soffrendo, siamo riusciti ad espugnare un campo difficilissimo. Complimenti ai ragazzi e a mister Pezzotti».Tra le mura amiche, l'Alba Sant'Elia cade 2-1 contro Fiano Romano, che raggiunge così gli avversari a quota 24. L'unica rete della squadra reatina è realizzata da Floridi. Danilo Renzi, allenatore dei padroni di casa: «Partita dai due volti. Pur sprecando alcune occasioni da gol, abbiamo giocato un buon primo tempo, che abbiamo concluso sull'1-0. Nel finale della ripresa, siamo calati soprattutto mentalmente, permettendo agli avversari la rimonta. Stiamo vivendo un periodo negativo. L'unica soluzione per uscirne è lavorare di più e con maggiore attenzione durante la settimana».Nel prossimo turno, di scena sabato 1° febbraio, Cantalice ospiterà la Sfc (penultima a 6), mentre l'Alba Sant'Elia farà visita alla Time Sport Roma Garbatella (terzultima a 12).