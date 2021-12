Rieti, incidente lungo la Salaria, una donna ferita

RIETI - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi 21 dicembre lungo la statale Salaria, poco lontano dal distributore in cui esplose la cisterna nel dicembre 2018 (nei pressi della frazione farense di Borgo Quinzio). Una Citroen C3 in fase di sorpasso è entrata in collisione con l’automobile sorpassata (una Range Rover guidata da un 69enne romano), carambolando fuori strada fin dentro a una cunetta. La conducente, una donna del ‘72 residente a Casaprota, fortunatamente ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

Sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che hanno eseguito i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se siano state commesse violazioni al codice della strada.