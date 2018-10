RIETI - Stop ai laori in attesa di un incontro fra i responsabili della Beta Bioenergy, la società impegnata nella realizzazione dell’impianto a biomassa di Poggio Fidoni e una rappresentativa dei cittadini delle frazioni di Poggio Fidoni e Piani Sant'Elia, per chiarire natura e funzionamento dell’opera in corso di realizzazione a Poggio Fidoni.



A farsene promotore è stato l’assessorato all’Ambiente del comune di Rieti, che ha trovato la disponibilità dei rappresentanti della Beta Bionenergy e dei cittadini per un incontro che avverrà nei prossimi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA