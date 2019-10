© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una conferenza provinciale per discutere della gestione e sicurezza degli impianti sportivi pubblici di Rieti e provincia, a ingresso gratuito e dedicata a federazioni sportive, alle discipline associate del Coni e ai gestori degli impianti sportivi. E’ quella organizzata dal Panathlon Club di Rieti per oggi pomeriggio, alle 16.30 presso l’aula magna della Sabina Universitas, in via Angelo Maria Ricci.Salutati dal presidente del Panathlon Club Rieti, Maria Clara Mariannantoni Napoleoni, a relazionare sarà Fabio Canaccini, dell’Accademia dei Maestri dello Sport del Coni, illustrando le problematiche della gestione degli impianti sportivi e i rapporti tra gestori degli impianti ed enti pubblici; insieme a lui, anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Paolo Mariantoni, discutendo della sicurezza degli impianti sportivi in relazione anche alle recenti normative nel settore dell’antincendio e dell’ordine pubblico, per il rilascio delle autorizzazioni di agibilità.Per la componente pubblica saranno invece presenti il consigliere con delega allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati e il suo omologo provinciale, Simone Fratini.