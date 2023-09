Il Pd scrive al sindaco: «Il Ciccaglioni e l'antistadio nel degrado, il Comune intervenga». L'interrogazione

RIETI - «Il Ciccaglioni e l'antistadio versano nel degrado, il Comune intervenga». Così come accaduto a marzo per lo stadio 'Manlio Scopigno', il gruppo consiliare Pd del Comune di Rieti chiede lumi al sindaco Daniele Sinibaldi e all'assessore allo Sport Chiara Mestichelli, sullo stato di abbandono e incuria che attualmente la fa da padrona sui due impianti sportivi adiacenti lo stadio, che più di due anni fa, ormai, l'allora consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati diede in gestione alla Bf Sport dei presidenti Matteo Zepponi e Andrea Cardinali. L'obiettivo, all'epoca dei fatti, era quello di riqualificare entrambi i campi, dando un senso e soprattutto garantendo alla città altri due impianti dove poter praticare calcio dalle categorie giovanili alle prime squadre, visto che ad oggi, tolto il 'Gudini', in parte il Green Park La Foresta (peraltro di un privato), il 'Vecchiarelli' (in gestione allo Sporting Rieti) e quello di Micioccoli sul quale si allenano i ragazzi della Pro Calcio Studentesca, in città non ci sono altri spazi idonei per le tante società presenti.

La situazione

Da qui, la necessità di presentare un'interrogazione al consiglio comunale e prendere di petto la situazione, per far sì che 'Ciccaglioni' e anti-stadio possano essere eventualmente ripresi in mano dal Comune di Rieti scegliendo quale strada intraprendere: formulare un bando d'assegnazione? Darli in gestione? Oppure cosa? Perché allo stato attuale, specialmente l'ex Scia, in quei due campi regna l'anarchia, il cancello laterale è stato divelto e l'accesso al campo è praticamente all'ordine del giorno. Senza alcun controllo.

«I grandi risultati sportivi che ormai da anni proiettano la nostra città alla ribalta nazionale e molto spesso anche internazionale, grazie soprattutto al lavoro, all’impegno e al sacrificio delle società che oltre a valorizzare atlete e atleti riescono a garantire una perfetta manutenzione dell’impiantistica pubblica, non può farci distogliere l’attenzione dalle numerose criticità che continuano a palesarsi in tema di gestione di impianti sportivi pubblici.

In questo senso - scrive in una nota il Pd - chiediamo al Comune di Rieti chiarimenti in merito alla ex Scia e all’antistadio Ciccaglioni. La situazione di abbandono e la mancanza di custodia dei due campi da calcio sulla Terminillese a ridosso dello stadio Centro d’Italia crea una situazione di pericolo per i numerosi ragazzi che praticamente ogni giorno scavalcando la rete potrebbero infortunarsi a causa delle condizioni disastrose in cui versano il terreno di gioco, le attrezzature e i locali rimasti incustodite. Inoltre ad oggi l'impianto al momento non risulta nella disponibilità del Comune di Rieti ma in affidamento a soggetto privato che aveva presentato una manifestazione di interesse e che al momento della presa in carico ad oggi non ha effettuato gli interventi di miglioria che aveva programmato e sui quali aveva ottenuto un punteggio tale da assicurarsi la gestione futura. Ci risulta che l’Amministrazione Comunale ha presentato due diffide al soggetto privato per la riconsegna, diffide alle quali non si ha avuto alcun riscontro. Vorremmo perciò capire come il Comune intende procedere per restituire al quartiere più popoloso della città due luoghi di aggregazione dove far sport e socializzare ai molti giovani e giovanissimi che in quella zona gravitano. In tale senso abbiamo presentato un’interrogazione cui ci auguriamo di aver presto risposta».