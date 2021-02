Impianti sportivi comunali affidati agli «amici», caccia ai furbetti

PERUGIA - Impianti sportivi comunali affidati ai privati. Sfiora 126mila euro il danno ipotizzato a carico di 2 per le modalità di affidamento del Palazzetto dello sport con annessa piscina. Il legale rappresentante dell’associazione affidataria è espressione della maggioranza e le condizioni sono più vantaggiose per il privato che per il pubblico. «Irrituali» le procedure adottate per l’affidamento di impianti sportivi comunali a un privato, avvenuto contro le indicazioni del consiglio comunale: il privato guadagna e prende anche soldi pubblici, mentre il Comune ha le mani legate per 20 anni, per un danno ipotizzato, a carico di 5, che sfiora i 200mila euro. Mala gestio per l’affidamento di una piscina comunale a una coop: «evidente squilibrio economico in favore del privato», vicino all’amministrazione comunale. Tre sotto accusa per un danno stimato di oltre 80mila euro. Sfiora il mezzo milione, invece, il danno contestato a 5 per l’affidamento di campi sportivi comunali senza alcun controllo sul rispetto degli obblighi.

