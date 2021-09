Ingiurie e offese verso un assistente arbitrale da parte dei tifosi: società multata

Mercoledì 29 Settembre 2021, 16:07

RIETI - Terminata un’altra domenica di sfide intense in Eccellenza e in Coppa Italia di Promozione, tanti i cartellini estratti dai direttori di gara.

Nella seconda giornata di Eccellenza, il Cantalice viene sconfitto in casa per 0-3 dal Tivoli. I conti al termine del match riportano l’ammenda di 100 euro «perchè propri sostenitori nel corso della gara, in più occasioni, rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni ingiuriose ed offensive». Tra gli ammoniti risultano Marco Massimi, Matheus Zanette, Andrea Di Carlo e Simone Pezzotti. Tra le decisioni del giudice sportivo non risulta la squalifica per espulsione diretta ad Alessandro Beccarini (il rosso da parte dell'arbitro Zito di Rossano Calabro er arrivato al 21' della ripresa per fallo da ultimo uomo), nonostante ció il capitano reatino salterà la prossima gara dei biancorossi sul campo dell'Anzio.

Nel derby di Coppa tra Bf Sport e Poggio Mirteto terminato 3-2, risultano ammoniti Flavio Sestili e Gabriele Brentegani per i padroni di casa, per i mirtensi Diego Galletti, Federico Masci e Simone Marcelli.