I COMMENTI

Gianluca De Ambrosi (coach Npc Willie)

Angelo Marchione (assistente allenatore La ForestaSmall)

IL TABELLINO

Npc Willie Rieti

La Foresta Rieti

Parziali

RIETI - Ieri sera, lunedì 10 dicembre, è andato di scena al PalaSport di Contigliano, il derby reatino tra la Npc Willie Basket Rieti e La ForestaSmall Rieti, vinto dai padroni di casa 89-67, match valido per la III giornata del campionato regionale Under 20, girone D.Derby ricco di emozioni, davanti ad una cornice di pubblico importante, giocato ad alta intensità da entrambe le formazioni, per una sfida attesa e sentita da tutti i giocatori in campo.Il primo quarto vede la Npc Willie partire con il piede giusto, grazie ai canestri a ripetizione di Nikolic e Vujanac, nel finale di quarto si accendono anche Fornara e Annibaldi, ma La Foresta tenta subito di ricucire lo strappo, con Pace, Faraglia e Di Battista, la prima frazione si chiude con i padroni di casa avanti di 7 lunghezze. Nella ripresa la Npc Willie allunga il vantaggio, grazie all'ottimo impatto dalla panchina, entrano infatti Brandi, Berrettoni e Ciani, tutti e tre a referto, la prima metà di gioco termina 44-30.Al rientro in campo, La Foresta soffre l'aggressività di Vujanac e Nikolic sotto canestro, e la Npc Willie chiude la terza frazione sul più 20, 71-51 il punteggio. Più equilibrato l'ultimo quarto con i coach che danno spazio a tutti i ragazzi a disposizione, vincono gli amaranto celesti 89-67, sconfitta con onore per La Foresta.Tra le file della Npc Willie, il migliore è Vujanac, forte dei suoi 24 punti, vero mvp dell'incontro, per La Foresta ben 5 giocatori vanno in doppia cifra.: «Abbiamo messo una buona intensità per 40 minuti con tutti e 12 gli effettivi. Siamo stati molto attenti ad attaccare le loro zone, e non abbassare mai l'intensità. Sono contento per i ragazzi perché sentivano molto questo derby».: «È stato un bel derby giocato con tutte le situazioni tattiche possibili. Abbiamo cercato di contenere in difesa cercando di limitare la loro forza sotto canestro, nel loro roster c'era Nikolic. Loro una buona organizzazione in attacco ma meno in difesa. Noi abbiamo sbagliato troppi tiri liberi, circa 20 e abbiamo concesso troppi secondi rimbalzi in difesa. Complimenti al coach De Ambrosi e alla sua squadra. Noi abbiamo molto da lavorare in palestra».: Brandi 7, Ciani 3, Bizzoni 13, Berrettoni 17, Nikolic 9, Finco, D'Ambrosio, Ramacogi, Grillo, Annibaldi 4, Fornara 12, Vujanac 24. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni: Di Fazi J. 11, Luchetti 10, Faraglia 9, Baldi, Pace G. 10, Gianfelice 11, Munalli 2, Di Battista 11, Bonanomi 1, Fusacchia 2, Pace A. All. Boldini Ass. Marchione: 24-17, 20-13, 27-21, 18-16