Giovanili: U17 e 15 è scontro per il secondo posto, l’U16 del Cantalice tenta il colpaccio. Il programma gare

RIETI – Al via un nuovo fine settimana di calcio giovanile, in cui andranno in scena le gare di sei diversi campionati che coinvolgono numerose formazioni reatine. In primo piano ci sono sicuramente le sfide per il secondo posto nei due tornei provinciali ancora in corso organizzati dalla Delegazione di Rieti: a due giornate dalla fine, nell’Under 17 lo scontro è fra Grifo Academy e Poggio Mirteto distanti soltanto un punto, mentre nell’Under 15 sono Pro Fiano e Poggio Moiano a contendersi la medaglia d’argento, con i romani al momento avanti di una lunghezza. Da ricordare che, durante lo scorso weekend, in entrambe le competizioni la Nuova Rieti si è già aggiudicata la vittoria del titolo e la conseguente promozione a livello regionale nella prossima stagione.

Particolarmente interessante è anche l’impegno in trasferta dell’Under 16 del Cantalice che, con la sua ottava posizione corredata da 30 punti, tenterà il colpaccio in casa dell’Achillea 2002, squadra ostica che al momento tiene salda la seconda posizione.

Di seguito, date, orari e campi di gioco di tutte le partite di nostro interesse:

Under 19 regionale B (girone B) – XXIII giornata

Cantalice – Palombara: oggi, 22/4, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Sabazia – Alba Sant’Elia: oggi, 22/4, ore 15:00, campo “Sandro Ranucci A” di Anguillara Sabazia

Under 18 regionale (girone B) – XXVIII giornata

Poggio Moiano – Real Campagnano: domani, 23/4, ore 16:30, campo comunale di Poggio Moiano

Under 17 provinciale (Rieti) – XXI giornata

Passo Corese – Mentana 1947: oggi, 22/4, ore 15:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Pro Calcio Studentesca – Poggio Moiano: oggi, 22/4, ore 16:30, campo di via Fenoaltea nel quartiere Micioccoli di Rieti

Nuova Rieti – Accademia Calcio Sabina: oggi, 22/4, ore 17:30, campo comunale di Cantalice

Palombara – Grifo Academy: domani, 23/4, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara

Poggio Mirteto – Città di Rieti: domani, 23/4, ore 10:30, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Turno di riposo per il Velinia

Under 16 regionale (girone B) – XXIII giornata

Achillea 2002 – Cantalice: oggi, 22/4, ore 18:00, campo di Via Sibilla Aleramo nel quartiere Montesacro di Roma

Under 15 provinciale (Rieti) – XXI giornata

Accademia Calcio Sabina – Pro Fiano: oggi, 22/4, ore 15:30, campo comunale di Forano

Brictense – Mentana 1947: oggi, 22/4, ore 16:30, campo comunale di Montelibretti

Poggio Mirteto – Velinia: oggi, 22/4, ore 16:30, campo “Valle Mentuccia” di Gavignano Sabino

Poggio Moiano – Città di Rieti: oggi, 22/4, ore 16:30, campo comunale di Poggio Moiano

Nuova Rieti – Palombara: domani, 23/4, ore 9:30, campo comunale di Cantalice

Si è giocata ieri pomeriggio e si è conclusa 1-1 la sfida fra Passo Corese e Pro Calcio Studentesca.

Under 14 regionale (girone B) – XXIII giornata

Football Club Frascati – Cantalice: domani, 23/4, ore 18:00, campo “8 settembre” di Frascati