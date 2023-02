Giovanili: recupero tra Nuova Rieti e Pro Fiano, big match tra Città di Rieti e Accademia Sabina. Il programma delle gare

RIETI - Si scaldano i motori delle squadre locali per un nuovo weekend di calcio giovanile in cui, oltre alle gare dei campionati regionali, sono previsti diversi recuperi dei tornei provinciali reatini, fermi per una settimana e pronti a ripartire completamente tra il 4 e 5 marzo.

Nell’U18 interessante scontro diretto d’alta classifica tra Poggio Moiano e Cesano, ma in primo piano ci sono sicuramente l’U15 provinciale con l'incontro al vertice tra Nuova Rieti e Pro Fiano, così come il big match tutto reatino tra Città di Rieti e Accademia Sabina, valevole per il sedicesimo turno della competizione regionale Under 14. Sfida importante in chiave salvezza è invece quella dell’Under 19, che coinvolgerà Palombara e Alba Sant’Elia.

Di seguito, l’elenco delle partite che vi racconteremo con orari e campi di gioco:

Under 19 regionale (girone B) – XVI giornata

Cantalice – Athletic Soccer Academy: oggi, 25/2, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Palombara – Alba Sant’Elia: oggi, 25/2, ore 15:00, campo "Giovanni Torlonia" di Palombara Sabina

Under 19 provinciale (Rieti) – recupero XI giornata

Amatrice – Ginestra: oggi, 25/2, ore 15:00, campo "Antonio Sbardella" di Amatrice

Under 18 regionale (girone B) – XX giornata

Poggio Moiano – Cesano: domani, 26/2, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Under 17 provinciale (Rieti) – recuperi

Nuova Rieti – Poggio Moiano (XI giornata): oggi, 25/2, ore 15:00, campo "Oreste Gentile" di Grotti

Città di Rieti – Velinia (XIII giornata): oggi, 25/2, ore 15:00, campo "Marco Gudini" di Rieti

Under 16 regionale (girone B) – XVI giornata

Cantalice – Acquacetosa Centro Calcio: domani, 26/2, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – XVI giornata

Passo Corese – Grifo Academy: oggi, 25/2, ore 15:00, campo "Elio Valzecchi" di Talocci

Fidene – Città di Rieti: oggi, 25/2, ore 18:00, stadio dei ferrovieri di Roma

Under 15 provinciale (Rieti) – recupero XI giornata

Nuova Rieti – Pro Fiano: domani, 26/2, ore 9:30, campo comunale di Cantalice

Under 14 regionale (girone B) – XVI giornata

Cantalice – Acquacetosa Centro Calcio: domani, 26/2, ore 11:15, campo comunale di Cantalice

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – XVI giornata

Città di Rieti – Accademia Calcio Sabina: oggi, 25/2, ore 18:00, campo "Marco Gudini" di Rieti

Atletico Roma Nord – Passo Corese: domani, 26/2, ore 17:00, campo "Acquacetosa n.8" di Roma