RIETI - Per la Npc Willie arrivano grandi conferme dall'Under 20 e dall'Under 18 Silver. Ieri sera è arrivata la prima sconfitta per l'Under 18 Gold dopo 11 successi. Sconfitte le ragazze, che chiudono al terzo posto. L'Under 16 Eccellenza cade in trasferta, sconfitta anche per l'Under 15 Silver contro la capolista. Ieri sera trasferta amara per l'Under 14 Elite, mentre ha riposato l'Under 15 Gold.Altro colpo esterno per la Npc Willie Planetwinbet365, che sul campo del Borgo Don Bosco domina, chiudendo la gara sul 109-41. Partita senza storia, archiviata già nel secondo quarto, troppo il divario tra le due formazioni, con coach De Ambrosi che nel corso della sfida ha dato minuti importanti a tutti i convocati. Con questa vittoria i reatini mettono in cassaforte la qualificazione alla seconda fase, con ben otto giornate d'anticipo. Ora la compagine reatina dovrà mantenere la seconda piazza, visto che la Stella Azzurra viaggia spedita al primo posto, in vista degli accoppiamenti nella fase successiva.: Marcetic 11, Brandi 8, Bizzoni 18, Nikolic 23, D'Ambrosio 9, Moran Godoy 2, Ramacogi 4, Annibaldi 5, Ciani L. 15, Vujanac 14. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: 16-24; 6-23; 11-30; 8-32Dopo 11 vittorie consecutive arriva la prima sconfitta sconfitta per la Npc Willie Koko Moda. A fermare la corsa dei reatini ci ha pensato l'Amatori Basket, che ieri sera ha realizzato una vera e propria impresa, battendo la capolista 65-55. Sconfitta che non pregiudica nulla in ottica classifica, infatti la vetta del girone rimane ben salda e la qualificazione alla seconda fase è ormai in tasca da diverse giornate. Il vice allenatore Andrea Auletta nel dopo gara: «I ragazzi erano un pò scarichi per le tante partite, inoltre c'era qualche assenza». Nei giorni scorsi infatti era arrivato l'undicesimo squillo, contro il San Nilo terminata 69-53.Netto successo per l'Under 18 Silver, la formazione di coach Matteucci batte la Petriana e resta al secondo posto. I reatini ora sono attesi da un'altra sfida importante, c'è infatti da affrontare il Basket Roma, e la vittoria consentirebbe di agganciare i romani al primo posto: Marchetti 12, Terracciano 8, Ciogli, De Sanctis, Chiavolini 7, Ciani D. 2, Rinaldi 6, Santarelli 9, Cattani 5, Vergoj 2, De Angelis 2, Nacchia 15.: 14-8; 20-8, 19-10, 15-9.Sconfitta interna per le ragazze di coach Matteucci, che nell'ultima gara della stagione regolare cadono tra le mura amiche nel decisivo impegno per il secondo posto, al PalaWillie passa il San Raffaele, 56-69. La vittoria permette alla formazione ospite di agganciare la seconda posizione ai danni proprio delle reatine, che chiudono così terze in graduatoria.Cade a Latina la formazione dei tecnici Consoli e Auletta, che cede ai padroni di casa 67-60. Gara fondamentale in chiave salvezza quella con la formazione pontina, che i reatini avevano approcciato nel migliore dei modi, per poi subire la reazione dei padroni di casa, come spiega coach Consoli: «Dispiace per una chiara occasione gettata. Me ne assumo le responsabilità in toto per non aver gestito l'emotività dei ragazzi e aver loro trasmesso un qualcosa capace di farli andare oltre con l'aiuto di tutti. Penso di aver visto un ottimo primo quarto con tanta energia e un bellissimo atteggiamento, poi si è spenta la luce, abbiamo smesso di credere nei compagni ma soprattutto ci siamo buttati giù mentalmente. Il percorso di crescita è lungo spero di fargli capire l'importanza dell'aspetto mentale ed emotivo. Alla fine sono bravi ragazzi e alcuni anche con buone doti o aspetti di futuribilità, purtroppo paghiamo troppo alcuni momenti down emotivi. Sono sicuro che i ragazzi vorranno riuscire a crescere e spero di aiutarli».Prossimo impegno interno, sabato al PalaSojourner arriva la Carver Roma.: Imperatori, Mammoli 16, Frizzarin 6, Buccini 9, Jhon 9, Di Muzio, Prosperi, Martini, Vukobrat 16, Barsotti 4.All. Consoli-Auletta.: 15-27,20-7,16-11,16-15Sconfitta in volata per l'Under 15 di coach Angelucci, sul campo della capolista Montesacro, termina 35-31 per i padroni di casa. Gara equilibrata, dove spiccano grandi prove di entrambe le difese. Ottimi segnali da parte dei reatini, che dopo aver toccato il meno 11, reagiscono e si portano al meno 3 a pochi minuti dal termine, non riuscendo a ribaltare la sfida, messa in cassaforte dai padroni di casa soltanto nel finale, che fermano la striscia di vittorie degli amarantocelesti.: Santoprete 8, Martelli, Cargoni, Savi, Bolletta 2, Mammoli 7, Vergy 4, Conte 9, Amour 1, Dionisi, Gatta. All. Angelucci: 7-9, 10-6, 13-6, 6-10Dopo un lungo stop è tornata in campo ieri sera l'Under 14 dei coach Ruggieri e Casini, sconfitti sul campo del Liceum Basket, 65-55. La sconfitta non pregiudica la classifica dei reatini, autori finora di una bella stagione, con ben due gare da recuperare.