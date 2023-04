Giovanili: per la Nuova Rieti due derby che possono valere il campionato e la promozione nei regionali. Il programma gare

RIETI – Fine settimana che può essere decisivo per le formazioni Under 17 e 15 della Nuova Rieti che, in caso di vittoria nei due derby contro Città di Rieti, festeggerebbero con un paio di giornate di anticipo la vittoria del proprio campionato provinciale e la conseguente promozione a livello regionale. Interessante anche il recupero d’alta classifica nell’Under 14 romano tra Vigor Rignano Flaminio e Accademia Sabina: questo incontro, che vale il secondo posto, si giocherà in questo fine settimana perché le gare dei tornei provinciali capitolini riprenderanno nel weekend del 29 e 30 aprile.

Non scenderà poi in campo per via del turno di riposo l’Under 18 del Poggio Moiano che, rispettivamente prima e subito dopo Pasqua, ha collezionato un successo per 3-2 sul Circolo Canottieri Roma e un pareggio per 1-1 contro il Cesano. Ricordiamo, infine, che la competizione provinciale Under 19 si è ufficialmente chiusa lo scorso 1°aprile con l’emozionante trionfo del Passo Corese.

Di seguito, l’elenco di tutte le sfide che vi racconteremo, con orari e terreni di gioco:

Under 19 regionale B (girone B) – XXII giornata

Alba Sant’Elia – Athletic Soccer Academy: oggi, 15/4, ore 15:00, campo “Angelo Milardi” di Contigliano

Tor Lupara – Cantalice: oggi, 15/4, ore 18:00, campo comunale di Fonte Nuova

Under 17 provinciale (Rieti) – XX giornata

Accademia Calcio Sabina – Poggio Moiano: oggi, 15/4, ore 15:00, campo comunale di Forano

Mentana 1947 – Palombara: oggi, 15/4, ore 15:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Pro Calcio Studentesca – Velinia: oggi, 15/4, ore 15:00, campo del quartiere Micioccoli di Rieti

Città di Rieti – Nuova Rieti: oggi, 15/4, ore 18:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Grifo Academy – Poggio Mirteto: domani, 16/4, ore 11:00, campo “12 Apostoli” di Fonte Nuova

Riposo per Passo Corese

Under 16 regionale (girone B) – XXII giornata

Cantalice – Atletico Vescovio: oggi, 15/4, ore 15:00, campo comunale di Cantalice

Under 15 provinciale (Rieti) – XX giornata

Palombara – Accademia Calcio Sabina: domani, 16/4, ore 9:00, campo “Giovanni Torlonia” di Palombara Sabina

Passo Corese – Brictense: domani, 16/4, ore 9:00, campo “Amerigo Di Tommaso” di Passo Corese

Città di Rieti – Nuova Rieti: domani, 16/4, ore 11:00, campo “Marco Gudini” di Rieti

Mentana 1947 – Poggio Moiano: domani, 16/4, ore 11:00, campo dell’Università Agraria di Castelchiodato

Pro Fiano – Poggio Mirteto: domani, 16/4, ore 11:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Velinia – Pro Calcio Studentesca: domani, 16/4, ore 15:00, campo “Francesco Vailati” di Antrodoco

Under 14 regionale (girone B) – XXII giornata

Cantalice – Atletico Vescovio: domani, 16/4, ore 10:00, campo comunale di Cantalice

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – recupero XVIII giornata

Vigor Rignano Flaminio – Accademia Calcio Sabina: oggi, 15/4, ore 17:00, campo “Pietro Bruno Rasi” di Rignano Flaminio