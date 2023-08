Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni a Rieti per la Fiera mondiale del peperoncino. Foto

RIETI – Grande sorpresa per le vie del centro storico di Rieti in occasione della 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. L’attore Giorgio Pasotti e la compagna Claudia Tosoni sono venuti in visita a Rieti accompagnati per l’occasione dal presidente Livio Rositani.

Una visita inaspettata quella dell’attore bergamasco, grande appassionato di cucina Italiana a Rieti per scoprire cosa si nasconde dietro il segreto del peperoncino in cucina.

Pasotti, attore e regista di fama nazionale ha recitato in molteplici come: “Baciami ancora” e diverse serie tv tra le quali “Mina Settembre” e “Il silenzio dell’acqua”, un breve giro in centro città con acquisti negli stand della Fiera.

Poi la benedizione del “Re Peperoncino” Gianni Pellegrino della nota attrice Claudia Tosoni, terza a Miss Italia nel 2012 e il film “Nove lune e mezza”.

I due attori hanno degustato prodotti nazionali e hanno scoperto alcune delle tradizioni culinarie reatine. A completare la visita in città anche una lezione di cucina dello chef stellato Elia Grillotti.