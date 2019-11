RIETI - Furto con esplosione nella notte appena trascorsa in località Fuori Dazio di Montopoli in Sabina. Una banda di malviventi, probabilmente tre persone, ha fatto esplodere la cassa portavolari contenente l'intero incasso di gornata del supermercato EmmePiù.



L'esplosione è stata udita a oltre un chilometro di distanza. Erano da poco trascorse le 3 di questa mattina. Sul furto , per un ammontare superiore ai diecimila euro, stanno indagando i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA