Furgone contro cabina elettrica: Quattrostrade resta al buio

RIETI - Va a sbattere contro una cabina elettrica e causa un blackout sull'intera via Lama. E' successo poco prima delle 19,30 di lunedì 16 ottobre a Quattrostrade, dove un furgoncino per cause ancora da accertare, ha finito la sua corsa contro la cabina elettrica che garantisce corrente all'intero quartiere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza. Fortunatamente, non ci sono stati grossi danni a cose o persone e a breve dovrebbe essere ripristinata anche l'erogazione del servizio energetico.