RIETI - Vento e settimane di siccità si confermano un mix letale per gli incendi. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Rieti impegnati su più fronti per l'incendio di un fienile a Colle di Tora e uno a Cittareale che ha rischiato di danneggiare la rete elettrica.I vigili del comando provinciale di Rieti sono intervenuti in via dello Sport a Colle di Tora dove un violento rogo ha bruciato circa 200 balle di fieno e l'intera struttura dove era depositato. Lunghe le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica dell'area.A Cittareale invece la squadra del distaccamento di Posta è intervenuta per contenere un ampio incendio che ha interessato una zona con vegetazione e arbusti e il canneto che costeggia il fiume Velino. Momenti di paura per la vicinanza con la rete elettrificata della media tensione, ma il tempestivo intervento dei vigili di Posta ha evitato danni alla linea elettrica grazie alla rapidità delle operazioni antincendio.