RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono prontamente intervenuti oggi lungo la statale Salaria al chilometro 68,100 a causa di un incidente stradale accorso dopo quello di stamattina al chilometro 54,700 tra piu' automezzi e sempre sulla Salaria.



Anche in questo caso due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente all'altezza dell'abitato di San Giovanni Reatino. Attualmente la Salaria” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra il bivio per Ornaro Basso e il bivio per Belmonte in Sabina. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.



L’incidente ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone e rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.



Sul posto oltre i pompieri, si sono recati anche i sanitari del 118 per occuparsi delle condizioni degli occupanti e i carabinieri della Locale Stazione per i rilievi del caso.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15



