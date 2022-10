Ferrovia Terni-Sulmona tra i Luoghi del Cuore Fai: sabato 8 ottobre convegno in Provincia con amministratori e scuole

RIETI - Il Gruppo Fai di Rieti comunica che, sabato 8 ottobre, dalle 10 alle 12:30, nella Sala Consiliare della Provincia di Rieti in via Salaria 3, si terrà un convegno sulla candidatura della Ferrovia del Centro Italia all’interno del censimento dei Luoghi del Cuore del Fai, iniziativa nazionale di sensibilizzazione che, ogni 2 anni, consente ai cittadini di segnalare e votare luoghi, monumenti e infrastrutture della penisola da non dimenticare.

All’evento, aperto a tutta la cittadinanza e moderato da Matteo Di Mario, addetto stampa e responsabile della comunicazione del Fai Rieti, parteciperanno i sindaci dei comuni reatini attraversati dalla ferrovia Terni-Sulmona, così come docenti e studenti delle scuole di Rieti. Di seguito, il programma:

Ore 10: apertura lavori;

Ore 10:10: saluto di benvenuto di Mariano Calisse, Presidente della Provincia di Rieti;

Ore 10:20: intervento di Emanuela Varano, Capogruppo FAI Rieti;

Ore 10:30: saluti istituzionali degli amministratori locali coinvolti:

- Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti;

- Leonardo Ranalli, Sindaco di Cittaducale;

- Luigi Taddei, Sindaco di Castel Sant’Angelo;

- Paolo Lancia, Sindaco di Contigliano;

- Emiliano Fabi, Sindaco di Greccio;

- Emanuele Berardi, Sindaco di Borgo Velino;

- Alberto Guerrieri, Sindaco di Antrodoco;

Ore 11:20: intervento del prof. Gabriele Bariletti, Vicepresidente dell’Osservatorio Regionale Trasporti, che focalizzerà l’attenzione sulla storia e sull’attualità dell’infrastruttura ferroviaria;

Ore 11:40: brevi considerazioni della professoressa Stefania Santarelli, coordinatrice dei rapporti con le scuole all’interno del Gruppo FAI Rieti;

Ore 11:50: intervento della professoressa Alessandra Onofri, Dirigente Scolastica dell’IPSSEOA A.R. Costaggini di Rieti, che racconterà di una bella esperienza vissuta dai propri familiari durante un viaggio in treno. In seguito, verrà presentato un progetto promozionale e di valorizzazione della linea ferroviaria Terni-Sulmona, che, durante l’anno scolastico in corso, coinvolgerà 2 classi dell’indirizzo di Accoglienza Turistica dell’istituto;

Ore 12:10: dibattito con il pubblico;

Ore 12:30: conclusioni.

Come già comunicato in precedenti occasioni, la candidatura della linea ferroviaria, sostenuta dal Gruppo FAI Rieti, è stata promossa da un Comitato spontaneo di cittadini, presieduto da Claudia Cattani e composto da: Amici di Rieti, Rotary Club Rieti, Associazione Collezionisti “Sabatino Fabi” e Associazione Culturale Riattivati. Entro il 15 dicembre, l’obiettivo minimo è il raggiungimento di 2500 voti, grazie ai quali sarà possibile presentare al FAI un progetto a beneficio della storica ferrovia che, partendo dall’Umbria, attraversa suggestivi borghi reatini e abruzzesi.

Durante il convegno, tutti i presenti potranno esprimere in maniera cartacea il proprio voto per la Ferrovia. Per chi, invece, non potesse partecipare, si ricorda che è possibile votare online, cliccando su: https://fondoambiente.it/luoghi/ferrovia-del-centro-italia?ldc