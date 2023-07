Fc Rieti, svelata la prima maglia: si chiama "Mura" e si rifà ai simboli cittadini

RIETI - Attraverso un reel social, il FC Rieti pubblica un anteprima la maglia ufficiale con cui affronterà la stagione agonistica 2023/'24.

Il nome

Si chiama "Mura" perché sono raffigurate le mura cittadine sia sul fronte che nel retro di una maglia che ritrova innanzitutto le tradizionali bande amarantoceleste verticali con bordature dorate. Sarà la maglia "home" e anticipa di qualche giorno l'uscita di altri due modelli (quello da trasferta e uno terzo colore) che saranno presentati prima dell'inizio della preparazione atletica prevista subito dopo Ferragosto.

La nota

«Il Football Club Rieti 1936 ha presentato ufficialmente la nuova divisa da gara casalinga "Mura" per la stagione 2023/2024.

Una maglia realizzata da Mariani Sport che vuole avvicinare ancora di più la squadra, la città e tutti gli appassionati con un forte richiamo alla tradizione della storia del club. Ispirata dalle mura simbolo della città, la nuova maglia del Fc Rieti torna a dare risalto alle tradizionali strisce verticali amarantocelesti, un richiamo al passato per dare nuovo lustro alla storia del calcio cittadino. Il design innovativo introduce una grafica che mette in risalto uno dei segni distintivi e rappresentativi della città, un forte richiamo all’identità e alle tradizioni per avvalorare un progetto calcistico che vuole riportare Rieti nel calcio che conta».