Fc Rieti, maglie personalizzate: ecco il Velino. L'ideatore Francesco Mariani: «Sport e territorio, connubio vincente»

RIETI - Si chiama Velino, la terza maglia ideata e prodotta dall'azienda reatina Mariani Sport, per la stagione 2023//'24 del Rieti, impegnato nel prossimo campionato di Promozione.

Una maglia "non da catalogo" come ci tiene a precisare Francesco Mariani, colui che l'ha pensata, disegnata e proposta alla società ricevendo, in cambio, un sì incondizionato, «che, al pari della prima dove il richiamo al territorio era rappresentato dalle mura merlate che da sempre identificano la nostra città Medievale, anche stavolta propone uno dei luoghi più amati e più frequentati dai reatini, sia d'estate, che d'inverno: il fiume Velino e il ponte Romano che lo sovrasta. Credo sia bello - prosegue Mariani - potersi fregiare di avere certe ricchezze naturali a Rieti e sono sicuro che il connubio sport e territorio, sport e cultura o sport e turismo, possano andare di pari passo ovunque».

La maglia, indossata per la prima volta lunedì 31 luglio dal neoacquisto Gabriele Tramontano, che per l'occasione si è trasformato in testimonial d'eccezione, «vede prevalere il colore nero - recita la nota ufficiale -, con inserti laterali amaranto e celeste, ma caratterizzata da un evidente richiamo territoriale, rappresentato dal ponte Romano e le acque del fiume Velino che gli scorrono sotto, stilizzato sia sul fronte che sul retro.

Realizzata con la tecnica del sublimatico, la maglia verrà utilizzato prevalentemente come kit da trasferta».