Fara Sabina, quercia si abbatte sulla strada provinciale Farense

RIETI - Attimi di paura e lunghe code di auto a causa della caduta di una pianta di grandi dimensioni sulla strada provinciale 41 Farense, nel territorio comunale di Fara Sabina, non lontano dalla frazione di Talocci. Il crollo è avvenuto dopo le ore 16 e le operazioni dei vigili del fuoco sono attualmente in corso allo scopo di rimuovere la quercia che ha occupato l'intera sede stradale nel tratto che precede l'incrocio con la strada degli Inglesi. Nel crollo non sembrano essere state coinvolte automobili e al momento non risultano persone ferite, ma l'albero cadendo ha sradicato i pali della corrente e i danni sono tutti da quantificare. Il traffico è attualmente bloccato e le macchine, ove possibile vengono dirottate su arterie secondarie.