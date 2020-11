Fara Sabina, centro Insieme privo di sede. Il vicesindaco Fratini: "I locali sono e resteranno degli anziani"

RIETI - “La sede tornerà al centro anziani non appena avremmo trovato una soluzione per i nostri disabili”. Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del comune di Fara Sabina, Simone Fratini, cerca di disinnescare le polemiche sorte nei giorni scorsi quando la presidente del centro anziani Insieme, Graziella Colantoni, aveva denunciato l’impossibilità di accedere alla sede di Passo Corese di cui era stato revocato l’utilizzo agli anziani.



Secondo Fratini, le cose stanno diversamente e l’Amministrazione “non ha tolto niente a nessuno”.

“Appena insediati – interviene il vicesindaco - ci è stato comunicato dall’ufficio dei servizi sociali che il luogo che ospitava i ragazzi disabili del nostro territorio, coordinati dalla cooperativa sociale "Il pungiglione", non era più adeguato alle nuove normative, per cui era impossibile permettergli di continuare a svolgere lì le loro attività. Assicurare la continuità di un servizio così importante è di fondamentale importanza, pertanto, considerato che attualmente il centro anziani ha sospeso le proprie attività, abbiamo ritenuto opportuno ospitare temporaneamente i laboratori del progetto della cooperativa il Pungiglione in quella sede. Dunque - prosegue Fratini - abbiamo parlato con i responsabili del centro anziani, rendendoli partecipi del problema e della ipotizzata soluzione, rassicurandoli sul fatto che una volta trovata una soluzione per i ragazzi disabili, gli anziani sarebbero tornati al centro, e garantendo loro che in qualsiasi momento vi sarebbero potuti entrare, chiaramente in accordo con i servizi sociali sulle modalità, per una questione di sicurezza sanitaria, evitando situazioni di promiscuità e tenendo conto che anziani e disabili sono due fasce ad alto rischio di contagio. Le chiavi sono state cambiate come in tutti gli edifici comunali - specifica Fratini -, stiamo procedendo infatti ad un cambio in tutte le strutture per una maggiore sicurezza”.

L’amministratore assicura poi che i locali di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Passo Corese, sono e resteranno sede del centro. “Mi dispiace – aggiunge Fratini - se qualcuno si è sentito offeso o escluso, ma non è stato tolto niente a nessuno, abbiamo piuttosto trovato una soluzione sentite le esigenze di tutti e nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Questa amministrazione ha grande attenzione verso gli anziani, io stesso rispetto alle misure di restrizione ai soli anziani, paventate a livello nazionale, ho espresso contrarietà, perché non si può isolare o escludere una parte tanto importante della nostra società. La nostra preoccupazione e attenzione su questi temi è massima e non vorrei invece che altri si prestassero a strumentalizzazioni. La sede di Passo Corese – conclude il vicesindaco - tornerà agli anziani appena avremo trovato un’altra soluzione per i nostri disabili. Questa sarà anche un'occasione per apportare una pulizia e una sistemazione del parchetto in uso al centro, per restituire agli anziani un luogo pulito e accogliente, quando sarà possibile usufruirne”.

