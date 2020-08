Rieti, a Fara l'ex consigliere d'opposizione Giovannelli ufficializza la candidatura con Marco Marinangeli

RIETI - Giorgio Giovannelli si candiderà nella lista Noi Fara per Marco Marinangeli sindaco. L’ex consigliere dell’opposizione Farainmovimento, come anticipato da Il Messaggero, correrà con il gruppo di Davide Basilicata. Senza nascondere i quattro anni appena trascorsi a minoranza, dove a onor del vero non ha mai fatto un’opposizione di contrasto, Giovannelli annuncia, attraverso una lunga lettera indirizzata ai cittadini, la sua scelta di campo.

«Le sfide che il Covid, malattia infame che ho avuto la sfortuna di incontrare nella mia vita personale e professionale, ci porrà – si legge in uno stralcio della missiva - sono immani e solamente con uno sforzo collettivo, guidato da un movimento realmente civico e trasversale, possiamo affrontare. Io, sarò al fianco di Marco Marinangeli nella lista, mettendo a disposizione il mio bagaglio di esperienza umano e politico, senza chiedere poltrone o altro in cambio, ma solo nell’esclusivo interesse della mia comunità».

«Il benessere di una comunità non ha colore politico né tessera di partito. Agli amici – lancia la stoccata agli ex consiglieri di minoranza - con cui ho fatto opposizione in questi anni, che invito a prendere una posizione chiara al fine di spiegare ai nostri concittadini da che parte stiano, smentendo o confermando magari, le voci insistenti che danno alcuni di loro in appoggio diretto, o tramite famigliari, alla candidata della Lega Nord. In questo momento c’è bisogno di chiarezza e trasparenza».

