Epicentro Trail: tutto pronto ad Accumoli per la corsa di sabato 4 giugno

RIETI - Vigilia di “Epicentro Trail”: gli organizzatori Accumoli in Marcia (RI) e Back to Campi (PG), le due associazioni gemellate in “restarTrail”, sono impegnate per riportare il trail ed il turismo nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Sabato 4 giugno, è la volta della terza edizione di "Epicentro Trail": il percorso competitivo di 22 km, è riservato agli atleti. Per chi vuole fare una passeggiata non competitiva con i meravigliosi panorami montani della Laga e dei Sibillini, è a disposizione un percorso di 6 km come passeggiata non competitiva.

Accumoli in Marcia è supportata da Alessandro Nardo, della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, oltre alla collaborazione di Aurelio Michelangeli e l'UISP di Rieti. Iscrizioni competitiva su: www.timingrun.it. Iscrizioni passeggiata non competitiva ed informazioni su: www.accumoliinmarcia.it

Intanto oggi, venerdì 3 giugno alle ore 17,30 presso la struttura “Accupoli” (Area SAE Accumoli) si terrà il convegno “Storia della Banda Musicale di Accumoli”: parteciperanno il sindaco di Accumoli Franca D’Angeli; il presidente della Banda Musicale di Accumoli, Giovanni Funari; il socio della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi; il componente della Banda Musicale di Accumoli Fabio Bonamici. Saranno allestite due mostre fotografiche a cura dei fotografi Giovanni Fazzini e Francesco Canturi: le foto rimarranno in esposizione il 3 e 4 giugno. La sera cena per tutti.

I presidenti Renzo Colucci (Accumoli in Marcia) e Roberto Sbriccoli (Back to Campi) sottolineano la meravigliosa cornice naturalistica del SIC “Pantani di Accumoli” che sarà protagonista dell’evento, ma anche i vicini laghetti di Illica, sempre nel territorio del comune di Accumoli, che accolgono i turisti per passeggiate nella natura incontaminata.

Per ospitalità e ristoro, si possono consultare le strutture turistiche del territorio: www.accumoliinmarcia.it/pernottare/