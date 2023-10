Accumoli, incendio di sterpaglie a Grisciano: intervento dei vigili del fuoco

Martedì 3 Ottobre 2023, 18:26







RIETI - I vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto (AP) sono intervenuti nel primo pomeriggio, per un incendio di sterpaglie, nel paese del reatino che dista pochissimi chilometri dopo il confine della provincia picena. Le fiamme sono arrivate a ridosso dei moduli abitativi posizionati in zona ed occupati dalla popolazione colpita dal terremoto del 2016 ed hanno lambito un bosco sovrastante. Con l’ausilio di personale e mezzi giunti dalla Centrale di Ascoli, gli operatori VF sono riusciti ad arginare l’incendio prima che potesse interessare case ed alberi. Per la bonifica della zona interessata, di circa 8.000 metri quadrati, sono poi giunte sul posto squadre di pompieri del Comando di Rieti, da Posta ed Amatrice.