Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

Fucecchio

Valle del Tevere

RIETI – La Valle del Tevere s’impone fuori casa per 1-0 sul Fucecchio nella gara di andata del primo turno di spareggio per la corsa alla serie D e potrà affrontare nel migliore dei modi l’incontro di ritorno che si disputerà sabato prossimo alle ore 16 al Comunale di Forano.Al “Filippo Corsini” di Fucecchio c’è il pubblico delle grandi occasioni: sulle tribune sono presenti più di mille spettatori che incitano calorosamente la formazione di casa ma i biancoblù sabini mostrano determinazione e bloccano sul nascere le iniziative degli avversari nonostante le difficoltà che scaturiscono dalle condizioni precarie del terreno di gioco.Il gol-vittoria della Valle del Tevere arriva dopo ventidue minuti di gioco e porta la firma del bomber Giuseppe Danieli, abile a deviare di testa sotto l’incrocio dei pali un cross di Manga. Al 30’ altra occasione sui piedi di Gomez ma il tiro del centrocampista finisce addosso al portiere avversario. Nel corso della ripresa i biancoblu potrebbero ancora segnare con azioni condotte da Danieli, Macrì e Paletta ma sono soprattutto abili a controllare gli spunti degli attaccanti avversari e chiudono l’incontro con un successo prestigioso ed importante anche in ottica futura.«Una vittoria molto importante ottenuta contro una grande squadra che al ritono dovremmo affrontare con molta cautela. Il successo di oggi è stato ampiamente meritato ed abbiamo avuto anche l’opportunità di ampliare il punteggio a nostro favore. La squadra ha fornito una grande prestazione e diamo merito a tutti per quanto hanno dato in campo».: Del Bino, Intreccialagli, Kazaki, Pizza, Sabatini, Pinto, Tremolanti, Fioravanti, Mazzanti, Guarisa, Sciapi. A disp. Doveri, Tani, Borgioli, Mangiantini, Dini, Rigirozzo, Rovai, Papa, Cenci. All. Targetti: Aniello, Paletta, Grizzi, Fiorentini, Bianchi, Passiatore, Hrustic, Gomez, Danieli, Macrì (40’st Giurato), Manga. A disp. De Vellis, Nardi, Giustini, Galanti, Lelli, Benedetti, Ceccarelli, Pileri. All. Scaricamazza: Trevisan di Mestre (Franco di Padova e Collavo di Treviso): 22’ pt Danieli