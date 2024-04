Lunedì 22 Aprile 2024, 11:55

Occasione persa. Il Terracina si lecca le ferite per il pareggio esterno (0-0) col Roccasecca, mancando il momentaneo aggancio in vetta all’Unipomezia, che, nonostante il ko 1-0) in casa del Monte San Biagio, resta al comando del girone B con due lunghezze di vantaggio (67vs65). La terz'ultima giornata del campionato di Eccellenza ha lasciato grande rammarico in casa dei tigrotti, che non sono riusciti a superare l’ostacolo ciociaro che ha invece colto un punto chiave in ottica salvezza. E invece sono stati tre i punti d’oro raccolti dai monticellani (i biancoverdi mantengono l’imbattibilità casalinga che dura dal lontano 26 novembre), che allo stadio "Aldo Moro" hanno conquistato un successo pesantissimo contro l’attuale leader del torneo, che si è inchinata al 18’ della ripresa al centrocampista Esposito. Un’affermazione preziosa per gli uomini di Del Prete ad un passo dalla salvezza diretta. Una battuta d’arresto pesantissima per i pometini di Casciotti, che non perdevano dal 28 gennaio.

La chance più ghiotta l’ha fallita anche l’Asd Gaeta, che, dopo nove risultati utili consecutivi, ha ceduto 3-1 a Ferentino: padroni di casa a bersaglio con la doppietta del centrocampista Oriano e con Arduini, che hanno reso vano il gol della bandiera su penalty di De Costanzo, il quale ha ottenuto la doppia cifra (10 centri). Gli amaranto ciociari salgono al quart’ultimo posto a quota 31 ex aequo con il Tor Sapienza che ha bloccato 1-1 tra le mura amiche il Certosa. La terza posizione a soli tre punti dal sogno playoff è ora in mano alla sorprendente Lodigiani, tra le squadre più in forma della stagione (11 risultati consecutivi), che ha espugnato per 3-0 con irrisoria facilità il “De Franceschi” di Nettuno - già retrocesso in Promozione - grazie alla doppietta di De Dominicis e al sigillo nel recupero di Panico.

Pareggio ad occhiali al “Quinto Ricci” di Aprilia tra il Centro Sportivo Primavera e la Vis Sezze tra due compagini che stanno chiudendo dignitosamente un’annata contraddistinta da diverse soddisfazioni soprattutto in chiave di valorizzazione dei giovani. E a proposito della linea verde, ieri il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio ha deliberato di non porre nessun limite all’impiego degli under in Eccellenza e Promozione 2024-2025. La decisione è stata assunta dopo la determinazione giunta dalla Lega Dilettanti che, a sua volta, non ha posto limiti all’impiego dei giovani calciatori, lasciando ai singoli Comitati la possibilità di derogare a questa disposizione. Sorride il Città di Formia, che, dopo una settimana ancora travagliata tra allenamenti saltati e una situazione societaria nebulosa, è riuscita nell’impresa di battere 1-0 al “Washington Parisio” il Città di Anagni, steso dagli 11 metri dalla punta Cacciottolo, che fa sperare i biancazzurri, quint’ultimi a 32. In evidenza anche l’Atletico Pontinia, che con l’identico score ha infilato il terzo risultato di fila imponendosi al “Caporuscio” sul Colleferro: a segno Bordin al quarto d’ora della ripresa, che permette ai biancorossi di respirare evitando per ora i playout. Il programma è completato dalla vittoria interna del Vicovaro: 3-1 sulla cenerentola Racing Ardea, da tempo in Promozione.