E' scomparso Severino Feliciangeli, il primo tabaccaio del nuovo quartiere di Regina Pacis negli anni 60

RIETI - Il quartiere reatino di Regina Pacis, con la morte di Severino Feliciangeli, 92 anni, avvenuta all'ospedale de Lellis dove si trovava ricoverato, perde una delle figure storiche che ne hanno accompagnato la crescita negli anni 60, quando nell'area tra viale Maraini e l'attuale Molino della Salce sorsero palazzi e numerose attività commerciali, tra le quali la tabaccheria di via Gherardi che lo scomparso gestì per decenni insieme al padre e poi con il fratello minore Piero, scomparso prematuramente.

La rivendita di tabacchi fu la prima aperta nel nuovo quartiere e iniziò l'attività subito dopo l'inaugurazione della vicina chiesa in piazza Matteocci.

Punto di riferimento non solo per i fumatori, ma anche per coloro che intendevano acquistare prodotti di cartoleria e bigiotteria, la tabaccheria di Feliciangeli, abruzzese di nascita, fu spostata all'inizio degli anni 90 a poche decine di metri di distanza, tra via Gherardi e via Picerli.

I funerali. La cerimonia funebre per Severino Feliciangeli, che lascia la sorella Angelamaria e i due nipoti avvocati Raffaele e Paola Balacco, figli del fondatore della Camera penale di Rieti Michele, scomparso nel 2018, si terranno lunedì mattina, alle 11,30, presso la chiesa del cimitero comunale in via Angelo Maria Ricci.