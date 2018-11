© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella mattinata di ieri, 19 novembre, grazie a una segnalazione anonima effettuata tramite l'App "YouPol";, gli investigatori della Mobile della Questura di Rieti, hanno effettuato una operazione antidroga presso l'Istituto Scolastico Alberghiero Costaggini di Rieti.L'operazione di polizia è stata, infatti, attivata a seguito di una segnalazione anonima effettuata da un cittadino che ha segnalato l'uso di stupefacenti all'interno del predetto istituto scolastico, utilizzando l'innovativa applicazione per smartphone denominata: "YouPol", attiva dal 15 maggio di quest'anno anche in questa provincia e finalizzata alla ricezione da parte della Polizia di Stato di segnalazioni utili al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al fenomeno del bullismo.Tale applicazione, particolarmente rivolta ai giovani quali maggiori utilizzatori degli smartphone, sta ormai prendendo piede in tutta Italia ed ha già consentito, anche in questa provincia, di effettuare importanti operazioni di polizia, in particolare per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, così come avvenuto lo scorso 6 novembre in occasione dell'arresto di un ventitreenne spacciatore reatino da parte degli agenti della Mobile.Durante il controllo effettuato nella mattinata di ieri presso l'Alberghiero di Rieti, gli investigatori della Mobile, con il concorso di due pattuglie munite di cani antidroga, hanno individuato 32 giovani, di cui 22 minorenni, verso i quali gli specializzati cani hanno indirizzato i controlli.Tre di questi giovani, sono stati, infatti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e sono stati, pertanto, segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti sanzionatori di tipo amministrativo previsti per la circostanza.Durante il controllo, inoltre, gli agenti, sempre grazie ai cani antidroga, hanno rinvenuto, nelle controsoffittature degli spazi comuni dell'istituto scolastico, oltre 30 grammi di hashish, suddivisi in numerosi involucri di cellophane e sequestrati a carico di ignoti.Tale operazione, si inquadra, altresì, nell'ambito della campagna di prevenzione denominata "Scuole Sicure", per il rafforzamento della lotta ai fenomeni del bullismo e dello spaccio di stupefacenti negli istituti scolastici e nelle loro adiacenze, che il Questore di Rieti Antonio Mannoni, ha intensificato dall'inizio del'anno e che ha consentito l'effettuazione di numerosi mirati controlli presso le scuole di tutta la provincia reatina.