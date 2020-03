LE ASPETTATIVE DEI COACH

RIETI - C’è grande attesa per il derby cittadino tra Babadook Foresta e Contigliano, sfida valida per il X turno di serie D, in programma questa sera nel rinnovato PalaCordoni, palla a due ore 21. Gli amarantocelesti di Lorenzo Franceschini, settimi con 32 punti e con la qualificazione alla post season già in tasca, sono reduci da tre sconfitte consecutive, due delle quali nel fortino del PalaMartelli, fanno visita alla giovane formazione guidata da Massimiliano Boldini. I padroni di casa, noni a quota 18 punti e a tutti gli effetti in corsa per agganciare l’ottava posizione, proveranno a ribaltare il trend negativo nell’inedito derby cittadino, che ormai va in scena dallo scorso anno: tre i successi messi in cassaforte dal Contigliano, che dopo le vittorie in Promozione nella passata stagione, si affermò anche all’andata con il punteggio finale di 62-52.I pareri dei due tecnici alla vigilia del match:«Ormai per vari motivi siamo ridotti ai minimi termini - afferma Boldini - A oggi siamo in 8 e alcuni non ci saranno, salvo ripensamenti fino al termine della stagione». Mentre Franceschini, coach di Contigliano: «Affronteremo la partita cercando di portare a casa il risultato visto le ultime tre uscite poco fortunate e gli strascichi delle polemiche con gli arbitri locali».In campo anche tutte le altre: Fara in Sabina tra le mura amiche ospita Viterbo, diretta concorrente della compagine sabina e distante solo due punti dal team di Colantoni.Cannara - AtomikaPerugia - PassignanoGubbio - AssisiTerni - Città di CastelloGiromondo - MarscianoOrvieto - ElleraAssisi e Cannara 42Atomika 40Ellera 38Gubbio e Terni 34Contigliano 32Orvieto 20Babadook Foresta 18Perugia e Fara in Sabina 16Marsciano e Viterbo 14Giromondo e Città di Castello 10Passignano 2