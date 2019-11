Ultimo aggiornamento: 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una pioggia di applausi per Davide Rossi, che supera il quarto "live" di X Factor e accede al quinto degli otto appuntamenti della fase finale del talent.Il cantante reatino si è esibito in apertura della prima manche, portando sul palco della Candy Arena di Monza il brano "Don't stop me now" dei Queen, ottenendo un eccellente riscontro da parte del pubblico e dei quattro giudici.«Hai dimostrato anche stasera di essere un grande interprete - ha detto Samuel - Ti sei avvicinato parecchio a Freddie Mercury. Complimenti». Anche Sfera Ebbasta è apparso molto soddisfatto, affermando che cantare i Queen è un rischio che Davide ha saputo affrontare senza problemi. Mara Maionchi, che ha comunque apprezzato l'interpretazione del reatino, si è domandata qual è il genere musicale su cui Davide voglia insistere, considerando che, dalle audizioni in poi, il giovane ha spesso presentato brani di artisti molto diversi fra loro. A questa domanda ha risposto una contentissima Malika Ayane: «Il genere su cui, con Davide, ci vogliamo focalizzare è il funk/soul, tanto che gli arrangiamenti di diverse canzoni portate sul palco seguono questo tipo di musica».Nel prossimo "live", previsto per giovedì prossimo, Davide dovrà presentare obbligatoriamente un inedito, debuttando in maniera ufficiale nel mercato discografico italiano. Stasera, grazie all'indispensabile voto di amici e sostenitori, Rossi ha raggiunto un traguardo molto importante. La sua avventura a X Factor continua ed ora si può sognare davvero in grande.