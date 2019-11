© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il cantante reatino Davide Rossi è tra gli otto concorrenti rimasti a X Factor 2019 ed ora può sognare in grande. Stasera, alle 21:15 (diretta su Sky Uno), va in scena il quarto degli otto “live” della competizione: superare questo step eliminatorio permetterà a sette talenti di presentare il proprio inedito la prossima settimana, debuttando ufficialmente nel mercato discografico italiano.La posta in palio è dunque molto alta, soprattutto per Davide, che, dopo la recente eliminazione di Lorenzo Rinaldi, è l’unico cantante ancora in gara per la categoria Under Uomini di Malika Ayane. Su scelta di quest’ultima, Rossi porterà sul palco della Candy Arena di Monza l’intramontabile “Don’t stop me now” dei Queen, un brano impegnativo ma che, secondo numerosi fan di Davide intervenuti sui social, si adatta perfettamente alle caratteristiche e al timbro vocale del giovane cantautore.A decidere le sorti degli otto musicisti sarà ancora una volta il pubblico con il proprio televoto ed è quindi chiaro che Rossi avrà bisogno dell’indispensabile supporto dei propri sostenitori. Le modalità per votare sono molteplici e sono riassunte nel seguente link: https://xfactor.sky.it/2019/10/23/come-votare-concorrenti-x-factor/.«Sono pronto per affrontare questa nuova sfida – ha dichiarato Davide Rossi a “Il Messaggero” – In settimana mi sono preparato molto per arrivare al meglio all’appuntamento di stasera. Ringrazio già da ora tutti coloro che tiferanno per me».Giunti al quarto “live”, il giudice da battere è sicuramente Samuel, che guida i suoi Gruppi con una squadra ancora al completo, seguito da Sfera Ebbasta e Mara Maionchi, che gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente nei team Under Donne e Over. La serata sarà composta da due manche da quattro esibizioni l’una. Gianna Nannini e Mabel saranno gli ospiti speciali.A poche ore dall’inizio di un’altra esplosiva puntata di X Factor, Rieti si prepara a sostenere il suo Davide, orgoglio di un’intera comunità.