Rieti, Davide Rossi al Capodanno di Rtl

Ultimo aggiornamento: 15:00

RIETI - Dopo l'ottimo quarto posto ottenuto a X Factor 2019, per Davide Rossi arriva subito una nuova occasione per cantare di fronte al grande pubblico. Il talentuoso artista reatino sarà, infatti, tra gli ospiti del "Capodanno Nazionale" di Rtl 102.5, che quest'anno si svolgerà il 31 dicembre, a partire dalle 21, a Verona, in piazza Bra. Insieme a lui, si esibiranno la vincitrice di X Factor 2019, Sofia Tornambene, gli altri due finalisti, i Booda e la Sierra, il semifinalista Eugenio Campagna e l'artista emergente Filo Vals.L'evento potrà essere ascoltato in radio sui 102.5 FM o in streaming su Rtl.it e potrà essere seguito in radiovisione sul canale 36 del Digitale Terrestre o sul 736 di SKY.Intanto, stasera, 27 dicembre, al Palladio di via Fratelli Sebastiani 23 a Rieti, Davide Rossi sarà la special guest del "Fest Band Winter Edition", in cui suoneranno i gruppi locali Magical Mystery Four, Alan Spicy e Joystick. Anche in questo caso l'appuntamento è per le 21.