Sabato 24 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Anche Rieti segue il trend regionale e vede abbassarsi sempre di più l’età dei contagiati. Tra i positivi al Covid degli ultimi giorni, accanto ai giovanissimi tra i 18 e i 30 anni soprattutto non vaccinati, ci sono anche i bambini, anche loro non immunizzati, anche se non per scelta ma per età. Ne è un esempio il comune di Poggio Mirteto, dove le infezioni (non connesse tra di loro) riguardano tre bambini, due di circa 10 anni e uno di 24 mesi. Tutti sono a casa e le loro condizioni non destano preoccupazione, ma uno di loro ha frequentato per qualche giorno un centro estivo organizzato nella cittadina mirtense e concluso il 16 luglio. Una partecipazione che, inevitabilmente, ha fatto sì che molti bambini oggi si trovino in quarantena precauzionale.

La situazione. «Il bambino ha accusato i sintomi domenica 18 e si è sottoposto al tampone che ne ha rivelato la positività – spiega il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli - a quel punto, sono state attivate tutte le procedure e i tracciamenti previsti dai protocolli anticovid. I servizi sociali del Comune, al corrente dell’attivazione del centro estivo, hanno interessato la Asl che ha chiamato tutti i bambini e il personale entrato in contatto con il bambino positivo, che sono stati posti in isolamento: alcuni hanno già fatto il tampone in entrata. Per il momento, la situazione è sotto controllo, anche se siamo sempre in allerta per contenere il contagio. Come si prevedeva sono i più piccoli, non ancora immunizzati, a contrarlo. Dobbiamo cercare di convivere al meglio con questa situazione, fino a quando tutti non si decideranno a vaccinarsi, perché la vaccinazione – conclude il primo cittadino - checché ne dicano, è l’unica via per uscire da questa pandemia».