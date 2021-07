Immunizzati oltre il 50% dei reatini, in 1.800 hanno risposto all'appello della Asl vaccinandosi col monodose J&J

Giovedì 15 Luglio 2021, 18:36

RIETI - Prosegue spedita la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Ad oggi il numero di somministrazioni, in provincia di Rieti, hanno raggiunto il tetto delle 142.835 dosi.

Grazie a questi numeri la Asl di Rieti si attesta al 70% di copertura in prima dose, mentre il numero di cittadini immunizzati (prima e seconda dose) supera il 50%.

Buoni anche i dati relativi agli immunizzati divisi per fascia di età: tra gli over 80 anni raggiunto l’82%, tra gli over 60 anni il 70% e tra gli over 70 anni l’81%.

Con la tappa di ieri a Poggio Mirteto, si è concluso sul territorio della provincia di Rieti il Tour vaccinale anti-covid19 con la somministrazione del vaccino J&J a tutti i cittadini over 18 anni.

A settembre a Rieti, si svolgerà la chiusura dell’evento itinerante, in prossimità della riapertura delle Scuole.

Complessivamente, gli eventi itineranti organizzati dalla Asl di Rieti nei comuni del reatino, grazie ad una Unità sanitaria mobile, hanno garantito ad un totale di 1.800 cittadini, di eseguire il vaccino monodose comodamente presso il "proprio domicilio".

L’obiettivo dell’iniziativa, anche grazie alla collaborazione dei Sindaci, è stato quello di raggiungere e coinvolgere nella Campagna vaccinale tutti coloro che, per motivi diversi spesso per difficoltà oggettiva, erano rimasti fuori dalle vaccinazioni.

L’iniziativa, con l’ausilio dell’Unità sanitaria mobile, si è perfettamente integrata con le attività vaccinali svolte presso gli hub territoriali e attraverso gli Open Day, Open Week, Junior Open Day, le Giornate dedicate ai pazienti con comorbilità, che l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha avviato in questi mesi per promuovere attivamente la vaccinazione sul territorio della provincia di Rieti.