Covid: altri due anziani deceduti ma i contagi calano

RIETI - Covid: due persone di Rieti decedute a Roma ma contagi in calo. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (8) – Antrodoco (1) – Casaprota (1) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (2) – Leonessa (3) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Mirteto (2) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rocca Sinibalda (1) – Stimigliano (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Terze dosi e antinfluenzale itinerante: due domeniche di... RIETI Da domani al via la prenotazione per la terza dose riservata... RIETI Rieti, progetto di farmacovigilanza con intelligenza artificiale...

Si registrano 33 nuovi guariti: (5) Contigliano – (3) Cantalupo in Sabina – (2) Casperia – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – (1) Mompeo – (1) Montopoli in Sabina – (6) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Nativo – (2) Roccantica – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 760.

Totali tamponi eseguiti: 142.543.

Si registrano due decessi: un uomo di 87 anni (struttura sanitaria Roma), donna di 82 anni (ospedale Roma).