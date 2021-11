Da domani al via la prenotazione per la terza dose riservata agli over 40

RIETI - Campagna vaccinale anti-Covid-19 Asl Rieti: l’Azienda comunica che in data odierna sono state raggiunte le 200.000 somministrazione eseguite sul territorio della provincia di Rieti. 94.000 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale primario.

Le terze dosi sfiorano le 8.000 unità. Procede spedita la somministrazione della terza dose al personale sanitario aziendale: ad oggi somministrate 1.408 dosi.

Da domani, 17 novembre, sarà attivata la prenotazione della terza dose per gli over 40 anni le cui somministrazioni partiranno dal 1 dicembre. Le prenotazioni potranno avvenire se trascorsi i 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario. Somministrazioni presso i nostri centri ex Bosi e della Sabina Amazon di Passo Corese.

Le prenotazioni saranno attive sul link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Novità per la somministrazione delle terapie monoclonali: da domani, 17 novembre, sarà attivo il triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto agli over 65 con riscontrata positività, per la valutazione all’arruolamento per la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Tra i 15 centri di somministrazione del Lazio figura anche Rieti, ospedale provinciale de Lellis. Le terapie potranno avvenire anche a domicilio, secondo le indicazioni cliniche.