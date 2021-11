Terze dosi e antinfluenzale itinerante: due domeniche di prevenzione e contrasto al Covid a Greccio e Contigliano

RIETI - L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha deciso di avviare una serie di iniziative di prevenzione e di contrasto alla pandemia da Sars CoV-2 direttamente presso il domicilio dei cittadini.

Durante le iniziative, personale sanitario della Asl di Rieti somministrerà il vaccino antiCovid-19, ciclo primario e terze dosi (quest’ultime aperte agli over 60 anni e alle persone con fragilità di tutte le età) e in co-somministrazione l’antinfluenzale a tutti i cittadini aventi diritto, come indicato dal programma vaccinale antinfluenzale regionale.

Gli eventi si svolgeranno a Greccio, in via del Vivaio, domenica 21 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e a Contigliano, piazzale degli Eroi, domenica 28 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Tutti i cittadini che vorranno aderire alle iniziative di prevenzione dovranno essere muniti di tessera sanitaria.

Ancora una volta la Asl di Rieti, con uno sforzo straordinario di mezzi e personale sanitario ha deciso di attivare interventi di sanità pubblica territoriale di prevenzione e contrasto alla pandemia da SARS CoV-2, permettendo ai cittadini che per vari motivi non possono raggiungere le strutture sanitarie, di vaccinarsi comodamente presso il proprio comune di residenza.