Covid: l'impennata dei contagi frena, i guariti sono 34 contro 21 positivi. Il totale degli infetti torna sotto quota 400

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 21 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Rieti (4) – Cantalupo in Sabina (1) – Fara in Sabina (3) – Greccio (7) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (1) – Stimigliano (1).





Si registrano 34 nuovi guariti: (11) Rieti – (2) Cantalice – (4) Cittaducale – (2) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (5) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Rivodutri – (1) Stimigliano.



Numero tamponi eseguiti: 642.



Totali tamponi eseguiti: 136.244.



Totale positivi: 391.

